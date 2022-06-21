Суд в Москве запретил видео с поцелуем Собчак и Ивлеевой

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Тверской районный суд Москвы запретил к распространению на территории России видеозапись с поцелуем телеведущих Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой. Суд вынес такое решение 2 марта, внимание на него обратил телеграм-канал «ЧТД».

В суд обратился районный прокурор с иском, в котором потребовал запретить к распространению информацию с сайта издания «Стархит», опубликовавшего видео со «страстным поцелуем» Собчак и Ивлеевой (новость удалена, она есть в веб-архиве).

Собчак и Ивлеева поцеловались на премьере шоу «Королевские кобры» (вот копии видео) в октябре 2021 года. СМИ решили, что они повторили поцелуй Мадонны и Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards в 2003 году.

Прокурор посчитал, что видео с Собчак и Ивлеевой направлено «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» и доступно неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним. Суд удовлетворил иск прокуратуры.

«Этот запрет — это, конечно, классический русский дуализм. Брежневу — можно, нам с Настюшкой — нельзя», — прокомментировала решение суда Ксения Собчак. Анастасия Ивлеева это не комментировала.

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