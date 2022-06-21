Минобороны Великобритании: Украина нарушила планы России по контролю над Черным морем 

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке о войне в Украине заявило, что силы украинской береговой обороны нарушили планы России по установлению контроля на Черном море.

Россия, считают в британском Минобороны, первоначально планировала добиться превосходства на море, чтобы создать условия постоянной угрозы для Одессы, но после нескольких успешных атак Украины российский флот был вынужден действовать более осторожно и держаться на большем расстоянии от побережья.

В июне украинские военнослужащие успешно применили американские противокорабельные ракеты «Гарпун», поразив российский буксир «Спасатель Василий Бех», который, по словам британского Минобороны, занимался снабжением гарнизона острова Змеиный.

Генштаб ВСУ заявляет, что, по состоянию на 21 июня, с начала вторжения были уничтожены 14 российских кораблей и катеров.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Относитесь к ней с осторожностью.

В апреле украинские военные нанесли ракетный удар по флагману Черноморского флота крейсеру «Москва». Минобороны РФ заявляло, что на борту корабля начался пожар, который привел к детонации боезапаса, а сам крейсер затонул в условиях шторма на следующий день. Флагман был основной единицей противовоздушной и противоракетной обороны флота и его утрата стала значительной потерей для ВМФ РФ. В начале июня Минобороны официально признало членов экипажа «Москвы», среди которых были матросы-срочники, «участниками специальной военной операции», но не сам корабль.

Борьба за контроль над островом Змеиный ведется с самого начала войны. Небольшой каменистый остров представляет большую стратегическую ценность, так как сторона, которая разместит на нем свои средства ПВО, береговой обороны и крылатые ракеты, сможет контролировать всю северо-западную часть Черного моря. Для России этот остров также важен как плацдарм для реализации десантной операции на украинском побережье.

Читайте также

Война Сто восемнадцатый день

Читайте также

Война Сто восемнадцатый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь