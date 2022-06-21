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Биржевой курс доллара впервые за семь лет опустился ниже 55 рублей

Источник: Московская биржа

Курс доллара на Московской бирже после открытия торгов 21 июня опустился ниже отметки 55 рублей. По состоянию на 10:10 мск, американская валюта торговалась по 54,83 рубля, подешевев по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 67 копеек.

Ниже 55 рублей, сообщает РБК, биржевой курс доллара предыдущий раз опускался 30 июня 2015 года.

К 10:40 мск курс доллара на Московской бирже немного вырос — до 55,08 рубля (на 54 копейки меньше уровня закрытия предыдущих торгов).

Евро на Московской бирже по состоянию на 10:40 мск стоил 57,88 рубля (-96 копеек).

Рост курса рубля связывают с высокими ценами на энергоносители, а также с выплатами налогов в конце июня (для выплат в рублях экспортеры продают часть валютной выручки).

И что дальше?

Курс рубля — как в 2015 году. Это надолго? Или лучше купить побольше долларов и евро, пока не поздно?

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