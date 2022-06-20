Мосгорсуд оставил в силе решение о признании Meta «экстремистской организацией»

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Московский городской суд отклонил иск Meta, оспаривавшей решение суда низшей инстанции, объявившего ее «экстремистской организацией» и запретившего ее деятельность в России.

«Апелляционную жалобу — оставить без удовлетворения, решение Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года — без изменения», — огласил решение судья Александр Пономарев, сообщает «Интерфакс». Решение Мосгорсуда означает, что приговор по делу Meta вступил в законную силу.

Представители Генпрокуратуры, вступая на заседании суда, заявили, что Meta неоднократно привлекалась к административной ответственности, и иск о запрете стал следствием систематических нарушений. «Была озвучена публичная позиция руководства Meta о том, что компания будет позволять разрешать призывы к убийству граждан России», — заявил прокурор.

Юристы Meta, в свою очередь, вновь указали, что считают незаконным сам факт судебного разбирательства, так как компания не находится в юрисдикции российских гражданских судов. Meta — иностранное юридическое лицо, не имеющим представительств в России, напомнили они.

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Тверской суд Москвы 21 марта объявил компанию Meta «экстремистской организацией» и запретил ее деятельность в России. Принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram в России заблокировал. Роскомнадзор запретил российским СМИ демонстрировать логотипы Meta, Facebook и Instagram.

При этом из мотивировочной части решения суда по делу Meta следовало, что использование фейсбука и инстаграма гражданами России не считается правонарушением,

В отношении мессенджера WhatsApp, которым также владеет Meta, никаких ограничений вводить не стали.

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