Коалиция Макрона потеряла большинство в парламенте Франции

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Во Франции на выборах в нижнюю палату парламента коалиция «Вместе!», поддерживающая президента Эммануэля Макрона, не получила большинства.

Это первый случай с 1988 года, когда только что избранный президент не смог получить большинство в парламенте, пишет Reuters.

Пропрезидентская коалиция получила 245 мест из 577 — на 44 меньше, чем необходимо для контроля над парламентом и более чем на сто меньше, чем было по итогам прошлых выборов.

Ультраправое «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен получило рекордные 89 мест в парламенте. Левая коалиция получила 131 место, правоцентристская партия республиканцев — 61 место.

Теперь для проведения законов через парламент сторонникам Макрона предстоит или договориться о постоянной коалиции с республиканцами, или каждый раз заключать ситуативные союзы с другими политическими силами, пишет Reuters.

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