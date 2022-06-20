Бывшего начальника радиотехнических войск ВКС приговорили к пяти годам по делу о коррупции

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В Москве военный суд назначил пять лет колонии строгого режима бывшему начальнику радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ, генерал-майору Андрею Кобану.

По версии следствия, Кобан получил взятку в размере пять миллионов рублей от руководства Нижегородского НИИ радиотехники. Как писал «Коммерсант», генерал обещал взамен содействовать перенесению сроков выполнения контракта в рамках опытно-конструкторской разработки «Мерцание» (по данным газеты, проект касается разработки оборудования для «слежения за аэродинамическими и баллистическими объектами»).

Кроме того, как следует из «Интерфакса» и ТАСС, Кобана уличили в получении взяток на несколько миллионов рублей в виде имущества и услуг, а именно «межкомнатных дверей» и организации «отдыха генерала с семьей в Крыму».

Изначально Кобан, как писал «Коммерсант», не признавал вину, однако в итоге сделал это и дело было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств. При вынесении приговора, который также включает изъятие имущества, суд учел наличие у Кобана несовершеннолетних детей и участие в боевых действиях в Сирии.

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