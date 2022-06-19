«Московский комсомолец» заявил об «оккупантах» в Мариуполе. А затем извинился за «грубейшую описку»
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Газета «Московский комсомолец» извинилась перед читателями за «грубейшую описку», допущенную в онлайн-трансляции о «спецоперации» России в Украине от 17 июня.
Как заметили интернет-пользователи, в трансляции МК присутствовало сообщение об освобождении из российского плена украинского парамедика Юлии Паевской (Тайры). В сообщении говорилось, что Тайру «оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе». Материал, где упоминались «оккупанты», удален с сайта издания. Копия страницы осталась доступна в веб-архиве.
«Была допущена грубейшая описка в связи с описанием ситуации с появлением в Киеве попавшей ранее в плен в Мариуполе ярой украинской националистки Юлии Паевской», — говорится в заявлении «Московского комсомольца», появившемся в телеграм-канале издания. Представитель газеты заявил, что «виновные наказаны строжайшим образом, вплоть до увольнения».
Юлия Паевская с 2014 года была волонтером-парамедиком и помогала раненым в Донбассе. В середине марта она находилась в Мариуполе и вместе с водителем попала в плен к российским военным.17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Юлию Паевскую освободили из плена.