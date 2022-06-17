Сбербанк объявил о возобновлении расчетов в юанях. Они были приостановлены в начале июня

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Сбербанк возобновил расчеты в юанях для корпоративных клиентов. Об этом, сообщает ТАСС, объявил глава кредитной организации Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме.

«Уже можем», — сказал Греф, отвечая на вопрос о расчетах в юанях. Причины, по которым такие расчеты были приостановлены, глава Сбербанка никак комментировать не стал.

О том, что Сбербанк перестал проводить расчеты в юанях, СМИ сообщили 7 июня. Причину, по которой платежи в китайской валюте не проводились, в банке тогда также не раскрывали. Источники, напоминает РБК, говорили, что платежи приостановили из-за китайского банка-корреспондента.

Сбербанк после начала российского вторжения попал под санкции. В частности, в рамках последнего на настоящий момент пакета санкций Евросоюза, принятого в начале июня, Сбербанк отключен от международной межбанковской системы платежей — SWIFT.

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