Правозащитники заявили, что в спецприемниках и СИЗО Москвы находятся несколько сотен граждан Украины

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В московских СИЗО и спецприемнике поселка Сахарово находятся как минимум 358 граждан Украины, сообщили «Коммерсанту» члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Среди тех, кто содержится под стражей, рассказала член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева, около 60 человек были задержаны по запросу украинской стороны — это люди, которых разыскивают на родине за совершение преступлений, в том числе тяжких. Другие украинцы — более 180 человек — обвиняются в совершении преступлений на территории РФ.

До начала войны, напомнила Меркачева, между Россией и Украиной действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину, а осужденные в РФ украинцы могли отбывать наказание на родине. После начала вторжения эти соглашения работать перестали.

«Что делать дальше, неясно, — сказала Меркачева. — Пока их проще прокормить и оставить на территории РФ до окончания спецоперации и возобновления соглашений». При этом она отметила, что «по сравнению с беженцами, которых у нас сотни тысяч, заключенных украинцев не так много».

Правозащитники полагают, что проблема «застрявших» в РФ украинцев актуальна не только для Москвы. «Говорят, что в Московской области их около 200. В Петербурге они тоже есть», — сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.

Если война затянется и соглашения между РФ и Украиной не заработают, то украинцы могут провести под стражей до двух лет. Потом их обязаны отпустить, но, как считает Иванов, на выходе из спецприемника их могут снова задержать и «организовать то же самое еще на два года».

Члены ОНК попросили московского омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию «и, возможно, инициировать работу на уровне уполномоченного по правам человека в РФ». Они, в частности, указали Конституционный суд еще в 2017 году потребовал разобраться с проблемой «отсутствия судебного контроля за обоснованностью столь длительного нахождения» людей в спецприемниках, однако депутаты до сих пор не приняли соответствующие поправки к КоАП.

Правозащитники предлагают каждые два месяца «осуществлять проверку законности и обоснованности заключения» человека по стражей, чтобы суд решал вопрос, «есть ли практическая необходимость дальнейшего содержания в заключении».

После начала российского вторжения в Украину сообщалось, что полиция задерживает украинцев, пытавшихся уехать из России, и составляет на них протоколы о правонарушениях, за которые им назначают штраф или несколько суток ареста. Также живущие в Москве украинцы рассказывали « », что полицейские вызывали их на опросы и проверяли телефоны.

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