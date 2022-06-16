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Паше Цветомузыке, осужденному за несколько убийств, смягчили наказание

Источник: Интерфакс

Криминальному авторитету Вилору Струганову, известному как Паша Цветомузыка, заменили остаток срока заключения принудительными работами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Издание NGS сообщает, что Струганова еще в марте 2022 года перевели в «изолированный участок». «Интерфакс» уточняет, что это участок исправительного центра при ИК-27 Красноярского края, где отбывают исправительные работы. До сих пор об этом не сообщалось.

В 2015-м Струганов был приговорен Красноярским краевым судом к 18 годам колонии строгого режима за организацию четырех убийств в 1990-х годах. При этом девять лет были засчитаны отбытыми по приговору 2004 года, когда его осудили за организацию двух взрывов в Красноярске.

В 1994-1998 годах члены ОПГ с участием Струганова совершали заказные убийства на территории Красноярского края во время «алюминиевых войн» (борьбы за контроль над заводами по производству алюминия) с целью передела сфер влияния.

Впервые Струганов был осужден за кражу джинсов в возрасте 22 лет. Позже он был приговорен к семи годам лишения свободы по делу о похищении человека с целью выкупа.

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