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ЦБ рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов и бонусов

Источник: Банк России

Банк России считает, что кредитным организациям следует «в условиях структурной трансформации российской экономики» отказаться от выплаты дивидендов и «нефиксированной части оплаты труда» топ-менеджеров.

От выплаты дивидендов, говорится в информационном письме регулятора, банкам нужно отказаться «как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе», а от бонусов руководству — до конца текущего года.

Такие меры, считают в Банке России, помогут обеспечить финансовую устойчивость кредитных организаций.

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