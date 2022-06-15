Топ-менеджера «Аэрофлота», ответственного за покупку и лизинг самолетов, арестовали по делу о мошенничестве

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Хорошевский суд Москвы арестовал директора департамента планирования и развития парка воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Минаева. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе суда.

Минаеву предъявили обвинения по делу об особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), уточнили в суде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

По словам источника РБК, близкого к «Аэрофлоту», через департамент Минаева шли покупка и лизинг самолетов.

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В мае Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова. Его также обвинили в крупном мошенничестве. По данным СМИ, поводом для дела против Панова стал контракт на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота», заключенный с американской компанией Bain в 2019 году.

Панов, который уволился из «Аэрофлота» после российского вторжения в Украину и выступал против войны, считает, что обвинения против него политически мотивированы.

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