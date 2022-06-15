Минский суд арестовал фотографа Евгения Ерчака на 15 суток. Это автор одних из самых известных снимков протестов в Беларуси

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Суд Советского района Минска арестовал фотографа Евгения Ерчака на 15 суток за «неповиновение сотрудникам милиции». Об этом сообщает « .Беларусь» со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

Ерчак был задержан 13 июня. В тот же день появилось видео, на котором Ерчак рассказывал, что с августа по сентябрь 2020 года участвовал в «несанкционированных массовых мероприятиях в Минске, осуществлял фотографирование, полученные фотографии отправлял в редакцию Tut.by».

Евгений Ерчак — известный в Беларуси и за ее пределами фотограф. Он, в частности, сделал одни из самых известных снимков протестов в Беларуси в 2020 году.

Вот лишь одна из его работ

История одной фотографии: минские женщины, которых собираются задерживать силовики Фотограф Евгений Ерчак — о том, как был сделан этот пронзительный снимок

Вот лишь одна из его работ

История одной фотографии: минские женщины, которых собираются задерживать силовики Фотограф Евгений Ерчак — о том, как был сделан этот пронзительный снимок

Крупнейшее независимое новостное издание Беларуси Tut.by, для которого, в частности, работал Евгений Ерчак, в мае 2021 года было заблокировано на белорусской территории, в офисах прошли обыски, а 15 сотрудников издания и его партнеров были задержаны по делу об уклонении от налогов. В августе того же года сайт Tut.by и его соцсети были объявлены экстремистскими, как и новое издание Zerkalo.io, созданное бывшие сотрудниками Tut.by.

В мае 2022 года бывший сотрудник Tut.by Александр Демидович, работавший коммерческим директором сети кинотеатров Silver Screen, был арестован на 15 суток за «неповиновение сотрудникам милиции». На свободу Демидович до сих пор не вышел.

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