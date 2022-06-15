«Коммерсант» сообщил о дефиците на российском рынке беспилотников

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На российском рынке беспилотных летательных аппаратов с начала войны в Украине возник дефицит, а цены в отдельных сегментах выросли втрое. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Дефицит, по мнению одного из собеседников газеты, связан с решением прекратить поставки в Россию китайской компании DJI, «которая занимает 90% рынка „потребительских“ дронов».

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил «Коммерсанту», что дефициту дронов, по его мнению, способствовали и гражданские инициативы по покупке снабжения для самопровозглашенных ДНР и ЛНР (о таких инициативах писала газета The New York Times).

В среднем с февраля беспилотники подорожали на 30% («аналогично ценам на электронику», пишет газета), однако в сегменте для профессионального использования — к примеру, в нефтегазовой отрасли, для поисково-спасательных работ — цены выросли втрое.

«То, что раньше стоило около 1 миллион рублей, сейчас продается более чем за 3 миллиона рублей», — заявил Николай Ряшин, гендиректор компании Hive, которая выпускает дронопорты.

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