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«Изоляция и попытка делать все своими силами — путь в никуда». Глава «Ростеха» Чемезов написал колонку о «тотальном импортозамещении»

Источник: РБК

Ограничения, введенные против России, беспрецедентны, но они не являются сигналом для «тотального импортозамещения», заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в своей колонке для РБК.

По мнению Чемезова, «замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно». Он считает, что изоляция, в том числе технологическая, как и попытка делать все своими силами — «путь в никуда». Россия, по словам главы «Ростеха», должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств.

Санкции Запада Чемезов назвал «политически мотивированным инструментом агрессии». Он убежден, что иностранные партнеры прекращают отношения с Россией «вопреки своей воле и здравому смыслу» и потому, что так решили власти США и их союзники. Однако в итоге западные экономические и политические институты оказались «навсегда дискредитированы» в глазах России и всего мира, но пока сами этого не осознают, утверждает автор колонки.

«Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — отметил Чемезов, не уточнив, каких именно партнеров он имеет в виду.

В текущих условиях, считает глава «Ростеха» нужно «сохранять трезвость ума», «осознавать масштаб задач» и «расставлять приоритеты». По его словам, никакого «головокружения от успехов», «шапкозакидательства» и обещаний «завтра все сделать» быть не может, и впереди «много работы».

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Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Среди них — ограничения в отношении российской нефти, банков, на поставки в России технологий, а также персональные санкции против высокопоставленных чиновников и крупных предпринимателей.

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