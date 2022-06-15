Бывшего депутата Госдумы Рашкина сняли с поста главы московского горкома КПРФ

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Бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина сняли с поста главы московского городского комитета КПРФ и перевели на должность советника центрального комитета партии. Об этом РИА Новости рассказал глава пресс-службы думской фракции КПРФ Александр Ющенко.

На должность первого секретаря столичного горкома КПРФ был назначен глава фракции в Мосгордуме Николай Зубрилин. Он известен, в частности, тем, что в 2019 году пытался отменить круглый стол в московском парламенте с участием оппозиционеров Алексея Навального и . В итоге мероприятие состоялось, но позже его организатора, депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ.

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Валерий Рашкин лишился депутатского мандата 25 мая, после того как в силу вступил приговор, вынесенный ему . Место политика в Госдуме заняла Анастасия Удальцова — супруга координатора «Левого фронта» и фигуранта Сергея Удальцова.

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