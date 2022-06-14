ЦБ выступил против введения комиссий по валютным счетам без согласия клиентов

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Банк России назвал недопустимым введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения их «конкретного, информированного и сознательного» согласия. Сообщение об этом появилось на сайте регулятора.

По мнению регулятора, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей.

О планах ввести комиссию за обслуживание валютных счетов на прошлой неделе объявили банк «Тинькофф», Райффайзенбанк и Росбанк. В «Тинькофф» заявили, что это решение обусловлено «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России» и нацелено на уменьшение валютной позиции банка.

Центробанк после этого заявил, что изучит правомерность введения комиссий. «Понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, [Банк России] тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов», — сообщила пресс-служба регулятора.

10 июня Банк России понизил ключевую ставку до 9,5%. На этом уровне она находилась до начала войны с Украиной. В конце февраля на фоне санкций против РФ и резкого падения курса рубля ЦБ поднял ставку до 20%, но в апреле начал постепенно снижать ее.

7 июня Банк России объявил об очередном повышении лимита переводов за рубеж для физических лиц, введенного после российского вторжения в Украину. Теперь для резидентов РФ и нерезидентов из «дружественных» стран он составляет 150 тысяч долларов в месяц.

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