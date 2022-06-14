Прокурор потребовал приговорить Юлию Цветкову к трем годам колонии из-за рисунков в паблике «Монологи вагины»

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Государственный обвинитель в ходе прений сторон в Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре попросил приговорить художницу и ЛГБТ-активистку к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом сообщила ее мать Анна Ходырева.

Цветкову обвиняют в распространении порнографии через интернет из-за публикаций рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте», который она администрировала. Художница говорила, что ведет паблик, чтобы снять табу с женской физиологии.

Уголовное дело против Цветковой возбудили в ноябре 2019 года. До марта 2020 года она находились под домашним арестом, позже ее отпустили под подписку о невыезде. В июле 2020 года ей предъявили обвинения.

В защиту Юлии Цветковой выступали Людмила Петрушевская, Владимир Познер, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Максим Матвеев и Евгений Стычкин.

За последние годы Цветкова получила за свои рисунки несколько административных штрафов по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В начале июня министерство юстиции России объявило Юлию Цветкову «иностранным агентом».

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