JPMorgan Chase и Goldman Sachs отказались торговать госдолгом России

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Крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили торговать долговыми обязательствами России, сообщает Bloomberg.

Еще в начале июня, пишет агентство, банки проводили операции с государственным долгом России, но приостановили их после того, как управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) запретило инвесторам приобретать российские долговые обязательства.

Информацию об отказе JPMorgan проводить операции по госдолгу России сообщил источник Bloomberg, знакомый с этим решением. Представитель Goldman Sachs сообщил, что компания также прекращает подобные операции.

6 июня OFAC запретил американским инвесторам покупать новые и существующие долговые обязательства РФ. При этом у них осталась возможность продавать или держать российские ценные бумаги.

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24 мая Минфин США отказался продлить лицензию, позволявшую России платить по долговым обязательствам в долларах. После этого власти РФ объявили, что будет проводить выплаты по госдолгу в рублях, что может стать нарушением обязательств перед держателями ценных бумаг.

Выплаты в долларах и евро, назначенные на 27 мая, Россия провела досрочно, до окончания срока лицензии. Следующие выплаты намечены на 23-24 июня. Если Россия в течение 30 дней после этого срока не расплатится, то ее объявят допустившей технический дефолт.

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