Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает до 20 лет за участие в военных действиях против «интересов РФ»

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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предлагает ряд нововведений в статьи Уголовного кодекса, связанные с военными действиями и сотрудничеством с иностранными государствами, пишет ТАСС.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале мая. Вот некоторые из нововведений, которые он предлагает:

Приравнять к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта.

Лишать свободы на срок от 12 до 20 лет за участие в военных действиях на территории иностранного государства «в целях, противоречащих интересам РФ».

Лишать свободы на срок от двух до восьми лет за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами.

Лишать свободы на срок от двух до четырех лет за публичные призывы к деятельности, «направленной против безопасности государства».

В начале марта, вскоре после вторжения в Украину, российские власти приняли поправки об наказании за «дискредитацию» российской армии и «фейки» о ней.

По данным правозащитной организации «Агора» на конец мая, в России возбудили больше двух тысяч административных дел и как минимум четыре уголовных дела о «дискредитации» армии, а также более 50 уголовных дел о «фейках» про армию.

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