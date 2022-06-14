«Это холодная война 2.0». Глава ВТБ Андрей Костин написал колонку о санкциях, которые останутся «надолго»

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Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что санкции, введенные в отношении России, будут действовать продолжительное время. Такое мнение он высказал в колонке «Начать с чистого листа», опубликованной РБК.

Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением, то есть «игрой по правилам», следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила «красную карточку». Китай — пока «желтую».

По словам Костина, после распада СССР Россия «вступила в игру „глобализация“, правила которой были сформулированы не ею и без ее участия». За счет этого, пишет Костин, в стране за несколько лет появился финансовый сектор, основанный на практиках США и Европы. Финансовый кризис 2008 года, считает глава ВТБ, показал зависимость России от внешних рынков.

Но по-настоящему серьезным звонком стал 2014 год. Крупнейшие отечественные банки были отрезаны от западных рынков капитала, а некоторые коллеги — отключены от международных платежных систем. Стало понятно: нас могут легко «отменить».

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