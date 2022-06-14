Банк России предложил ввести самозапрет на выдачу кредитов

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Центральный банк России предложил ввести «механизм самозапрета на выдачу кредитов», чтобы обезопасить граждан от мошенников.

Банк России предложил, чтобы граждане могли прописать в своей кредитной истории «самоограничения» по виду кредитора, способу обращения, «а также на все или отдельные виды кредитов и займов», сказано в сообщении на сайте ЦБ.

Глава службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута сказал, что в этом случае банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов должны будут проверить кредитную историю на ограничения. «И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — подчеркнул он.

По задумке ЦБ, бесплатно установить или снять ограничения можно будет неограниченное число раз в банках, МФО или на «Госуслугах».

Центробанк подготовил необходимые законодательные предложения и направил их на межведомственное согласование. Подробные условия работы предложенного механизма будут установлены нормативным актом ЦБ.

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