В футболе поменяли правила, разрешив делать по пять замен за матч

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес официальные изменения в правила игры в футбол — 13 июня на совещании в Дохе организация утвердила на постоянной основе правило пяти замен во время матча.

Число замен было временно увеличено с трех до пяти в мае 2020 года на фоне пандемии коронавируса, чтобы снизить физическую нагрузку на футболистов. В итоге эта мера получила поддержку всего футбольного сообщества. Правило вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Также IFAB решил увеличить максимальное количество футболистов в запасе на матч — с 12 до 15 игроков.

Для замен команды будут по-прежнему иметь право останавливать игру только три раза за матч. Поэтому чтобы использовать все пять замен, новых игроков можно будет выпускать в перерыве матча или же менять по несколько футболистов одновременно.

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