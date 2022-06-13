«Герой штурма дворца Амина». Умер ветеран группы «Альфа» Александр Плюснин

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Ветеран группы «Альфа» Александр Плюснин умер на 73-м году жизни, сообщается на сайте совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа.

Причины смерти не называются.

В заявлении «Альфы» отмечается, что Плюснин сыграл ключевую роль в операции «Шторм-333» по захвату дворца Тадж-Бек в Кабуле в декабре 1979 года, в ходе которой был убит генеральный секретарь Народно-демократической партии Афганистана Хафизулла Амин. «Александр Плюснин был среди бойцов групп „Гром“ („Альфа“) и „Зенит“, которые вели бой на втором этаже Тадж-Бека. И, наконец, осколком гранаты, которую швырнул Плюснин, и был смертельно ранен Амин», — говорится в сообщении «Альфы».

Операция «Шторм-333» предшествовала началу участия советских войск в Афганской войне 1979-1989 годов.