Власти Донецкой области заявили об отключении электричества на севере региона из-за боевых действий
Источник: Павел Кириленко
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
На севере Донецкой области из-за боевых действий отключено электричество, заявил глава администрации региона Павел Кириленко.
«Без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут — все крупнейшие города на свободной территории Донбасса. <…> Сейчас специалисты Бахмутского регионального центра обслуживания электросетей работают над восстановлением электроснабжения», — написал он.
По его словам, причиной отключения стали обстрелы российских военных.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.