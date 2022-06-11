Власти Донецкой области заявили об отключении электричества на севере региона из-за боевых действий

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На севере Донецкой области из-за боевых действий отключено электричество, заявил глава администрации региона Павел Кириленко.

«Без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут — все крупнейшие города на свободной территории Донбасса. <…> Сейчас специалисты Бахмутского регионального центра обслуживания электросетей работают над восстановлением электроснабжения», — написал он.

По его словам, причиной отключения стали обстрелы российских военных.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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