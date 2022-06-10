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В Госдуме предложили ограничить иностранное владение сервисами объявлений в интернете

Источник: Госдума РФ

Депутат «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, регулирующий работу «классифайдов» — сайтов по размещению объявлений в интернете.

В частности, он предусматривает, что иностранцы не смогут владеть более 20% в сервисах с ежемесячной аудиторией более десяти миллионов российских пользователей.

Также владельцев «классифайдов» обяжут не допускать использование сервисов в противоправных целях, не распространять порочащую информацию, а также установить на сайтах единый измеритель аудитории.

 «Сейчас деятельность классифайдов находится в „серой зоне“: в законодательстве не прописаны обязанности владельцев этих сервисов, хотя по количеству пользователей некоторые из них превышают аудиторию многих соцсетей, СМИ и других информационных ресурсов. Следовательно, классифайды аккумулируют огромный объем данных граждан России — и особые опасения вызывает тот факт, что владельцы многих крупных площадок онлайн-объявлений находятся за рубежом: например, известный всем сервис „Авито“ принадлежит компании Prosus из Нидерландов», — написал Горелкин в телеграм-канале.

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