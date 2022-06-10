Минздрав: смертность в России снизилась до показателей ниже пандемийного периода

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Показатели смертности населения в России достигли уровня ниже пандемийного периода. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на приеме в Российской академии наук.

«Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю констатируем, что по показателям смертности, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но вернулась (к уровню) ниже допандемийного периода», — цитирует слова министра РИА Новости.

Никаких конкретных цифр, говоря о смертности, Мурашко не привел.

По данным Росстата, в 2021 году России составила 1,043 миллиона человек, что стало максимальным показателем за всю современную историю страны.

На начало 2022 года также было зафиксировано рекордное за 19 лет снижение численности населения России — на 692,9 тысячи человек.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь