Киев лишил Минск статуса города-побратима

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Киевский горсовет проголосовал за лишение Минска статуса города-побратима Киева.

Депутаты объяснили это решение тем, что Россия использует Беларусь в качестве плацдарма для наступления на территорию Украины.

«После деоккупации Киевщины весь мир увидел трагические последствия пребывания „русского мира“ — сотни убитых, замученных, изнасилованных мирных жителей», — цитирует депутата Григория Маленко сайт горсовета.

Депутат подчеркнул, что при указанных выше условиях любое сотрудничество между городами Киев и Минск невозможно, поэтому соглашения, в которых зафиксировано такое сотрудничество, не должны существовать, пока в Беларуси действует авторитарный режим.

Раньше городом-побратимом Киева была и Москва. Украинская сторона разорвала эти отношения в 2016 году из-за войны на востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.

В 2022 году после вторжения России в Украину от побратимских отношений с российскими городами отказались ряд украинских и европейских городов, в том числе Харьков, Варшава и Гданьск.

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