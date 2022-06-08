В Великобритании собрались предъявить обвинение Харви Вайнштейну в нападении на женщину в 1996 году
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Правоохранительные органы Великобритании намерены предъявить обвинение голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну в сексуальных домогательствах. Королевская прокуратура, сообщает BBC News, 8 июня разрешила полиции Лондона начать уголовное преследование Вайнштейна.
Ожидается, что официальное обвинение продюсеру будет предъявлено в ближайшее время.
Вайнштейна подозревают в двух эпизодах домогательств, которые произошли в июле-августе 1996 года. Имя предполагаемой жертвы не называется, сообщается лишь, что сейчас ей около 50 лет.
Харви Вайнштейна, который был одним из самых влиятельных продюсеров в Голливуде, несколько десятков женщин обвинили в изнасилованиях и домогательствах. Большинство обвинений, выдвинутых в адрес Вайнштейна, не дошли до суда. Тем не менее, в марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения. Его признали виновным в изнасиловании стилистки Джессики Манн и в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи.
С делом Вайнштейна связана массовая кампания против сексуального насилия и домогательств #MeToo.