В центре Москвы автомобиль с мигалкой, в котором находился Сергей Миронов, сбил курьера

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

На улице Сретенка в Москве автомобиль с номерами АМР сбил велокурьера на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Как пишет Mash, пострадавшего госпитализировали. После ДТП водитель автомобиля, по свидетельствам очевидцев, скрутил номера и снял мигалку. Его увезли на медицинское освидетельствование.

Baza пишет, что на этом автомобиле возят председателя «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Был ли политик в машине в момент ДТП, неясно.

В управделами президента, за которым числятся номера АМР, подтвердили факт инцидента. Там заявили, что водитель сам вызвал скорую помощь и что жизнь пострадавшего вне опасности.

Обновлено. Сергей Миронов подтвердил, что находился в автомобиле во время ДТП. Он заявил, что не видел момента аварии, так как «работал с документами». Миронов утверждает, что по его просьбе была вызвана скорая и ГИБДД.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь