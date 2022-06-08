В центре Москвы автомобиль с мигалкой, в котором находился Сергей Миронов, сбил курьера
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На улице Сретенка в Москве автомобиль с номерами АМР сбил велокурьера на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Как пишет Mash, пострадавшего госпитализировали. После ДТП водитель автомобиля, по свидетельствам очевидцев, скрутил номера и снял мигалку. Его увезли на медицинское освидетельствование.
Baza пишет, что на этом автомобиле возят председателя «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Был ли политик в машине в момент ДТП, неясно.
В управделами президента, за которым числятся номера АМР, подтвердили факт инцидента. Там заявили, что водитель сам вызвал скорую помощь и что жизнь пострадавшего вне опасности.
Обновлено. Сергей Миронов подтвердил, что находился в автомобиле во время ДТП. Он заявил, что не видел момента аварии, так как «работал с документами». Миронов утверждает, что по его просьбе была вызвана скорая и ГИБДД.