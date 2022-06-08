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Суд в Москве признал незаконной приостановку работы Театральной школы Константина Райкина

Источник: РБК

Останкинский районный суд Москвы признал незаконным приказ ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина о приостановке ее деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Константина Райкина.

Ранее действие приказа было приостановлено судом, теперь же, заявили представители студсовета театральной школы, можно быть уверенными в том, что не будут оспорены промежуточные аттестации и сессия. 

«Студенты сейчас в приподнятом настроении, в том смысле, что мы спокойны за то, что наше образование легитимно. Всем все зачтется по государственным образцам, по которым мы работаем», — сообщил студсовет.

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Анатолий Полянкин приказал приостановить деятельность Театральной школы Константина Райкина с 1 апреля по 1 июня. В институте указывали на «ухудшение материального положения» учебного заведения. 5 апреля суд запретил приостановку деятельности вуза, удовлетворив коллективный иск студентов. Суд постановил, что учащиеся смогут закончить год и сдать экзамены.

12 апреля Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя Театральной школы Константина Райкина. Спустя три дня Полянкин был помещен под домашний арест в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Дело возбудили по заявлению Райкина, заявившего, что Полянкин обманным путем заставил его подписать документы о передаче всех активов, включая театральную школу. Полянкин вину не признает. Он формально остается ректором театральной школы, обязанности ректора временно исполняет Райкин.

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