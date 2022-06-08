Сбербанк приостановил расчеты в юанях

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Сбербанк 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях.

«В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов», — сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Когда Сбербанк планирует восстановить платежи в юанях, пока неизвестно. В колл-центре банка заявили, что «рекомендуют работать через банк-партнера или другие уполномоченные банки».

Сбербанк оказался в санкционных списках США, Евросоюза и ряда других стран после вторжения России в Украину. В частности, последний на настоящий момент пакета санкций Евросоюза, принятый в начале июня, предусматривал отключение Сбербанк от международной межбанковской системы платежей — SWIFT.

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