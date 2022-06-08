Директор новосибирского колледжа, отказавшийся проводить «воспитательную работу» с участвовавшими в антивоенных акциях студентами, покинул свой пост

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Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов, который стал известен после того, как отказался вести «воспитательную работу» с выступавшими против войны студентами, уволился. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Как пояснил Чернышов, заявление написано по собственному желанию.

Вчера я написал заявление о завершении полномочий директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) и выходе из состава его учредителей. С июля я и наша команда не будет иметь к НГОК никакого отношения.

Чернышов заявил, что он и его команда создали новое юридическое лицо, получили лицензию и начали набор студентов в новый колледж.

Чернышов в начале мая сообщал, что в его учебное заведение пришло письмо от МВД с доносами на студентов и требованиями провести «воспитательную работу» в связи с участием в антивоенных митингах. Он подчеркнул, что его колледж никак не будет преследовать студентов за их убеждения.

Чернышов стал известен в 2021 году, когда раскритиковал идею о переименовании одной из площадей Новосибирска в честь Александра Невского, заявив, что князь сотрудничал с татаро-монгольскими завоевателями. СК проводил в его отношении проверку на предмет оскорбления чувств верующих и реабилитации нацизма, но дело возбуждать не стал.

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