Правительство РФ разработало схему, по которой банки смогут избавляться от замороженных из-за санкций активов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Минэкономразвития разработало законопроект, который позволит российским банкам, оказавшимся под санкциями, избавиться от замороженных активов.

Как пишет РБК, в распоряжении которого оказался проект документа, банкам собираются разрешить образовывать новое юридическое лицо, куда будут переведены активы, замороженные из-за санкций, и одновременно обязательства перед кредиторами из .

Предполагается, что все расчеты по долгам перед кредиторами из «недружественных» стран будут исполняться только за счет активов новой компании, то есть замороженных.

Законопроект, разработанный для «снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств», согласован на уровне министерств и ведомств, одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и передан на рассмотрение в кабинет министров, сообщили РБК два источника.

Эксперты, опрошенные РБК, отметили нестандартность предлагаемой реорганизации. «Формально все законно, но способ экстремальный», — заявил один из собеседников РБК.

После вторжения России в Украину США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении некоторых крупных российских банков, в частности, предполагающие заморозку активов. Россия, в свою очередь, составила перечень «недружественных стран». Российским органам власти, в частности, запрещено совершать сделки с юридическими и физическими лицами из «недружественных стран» и выполнять обязательства по ранее заключенным соглашениям.

И это еще не все

«Недружественные» страны (то есть почти всю Европу) заставляют платить за российский газ по особой схеме. Она поможет экономике РФ и укрепит рубль? 12 карточек

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь