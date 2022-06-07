Правительство одобрило новый законопроект об «иноагентах», но попросило его доработать

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Правительство России подержало законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который 7 июня Госдума рассмотрит в первом чтении. Это следует из отзыва правительства, опубликованного в базе законопроектов. Первым внимание на это обратил РБК.

Новый законопроект об «иностранных агентах» внесли на рассмотрение Госдумы 25 апреля. Авторы документа среди прочего предлагают, чтобы «иностранными агентами» объявляли тех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах» и при этом не получает иностранное финансирование, как сейчас.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом представленных замечаний», — сказано в отзыве.

Кабинет министров предложил определить, за распространение какой информации могут присвоить статус «иностранного агента». В правительстве считают, что положения законопроекта «распространяются в том числе на финансирование и распространение предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов», а также участие в их создании, что создает риски для «лиц дружественных государств».

Среди прочего кабмин указал на то, что в законопроекте прописана новая обязательная маркировка материалов «иностранных агентов», и предложил оставить требования к маркировке на усмотрение правительства. Также в отзыве предлагается учесть, что принятие законопроекта потребует внесения «системных изменений» в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и другие законы.

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