Фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина этапировали в Москву и арестовали по делу об убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца по делу об убийстве Максима Иванкина, ранее осужденного по . Об этом пишет издание «Вот Так» со ссылкой на пресс-службу суда и жену Иванкина Анну Шалункину.

Иванкин был этапирован в Москву из колонии в Пензе, где отбывал наказание по делу "Сети". В суде заявили, что он проходит обвиняемым по делу об убийстве двух и более человек, совершенном по предварительному сговору «в связи с выполнением убитым служебной деятельности или общественного долга».

По словам Шалункиной, следователь объяснил необходимость заключения под стражу тем, что в колонии Иванкин мог получить обычные или облегченные условия содержания с правом переписки и телефонных разговоров, благодаря чему смог бы угрожать свидетелям по делу, в частности, корреспонденту «Медузы» Кристине Сафоновой и бывшему журналисту издания Максиму Солопову.

При этом Шалункина добавила, что облегченные условия в колонии Иванкину бы не предоставили из-за отрицательных характеристик и профучета по терроризму. Сейчас он находится в московском СИЗО-5 «Водник», добавила она.

Иванкина обвиняют в убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева — знакомых фигурантов дела «Сети», о гибели которых «Медуза» выпустила серию материалов в 2020 году. Их авторы Кристина Сафонова и Максим Солопов получили статус свидетелей по делу об убийстве Левченко и Дорофеева.

В феврале и марте 2020 года один из фигурантов дела «Сети» Алексей Полтавец, на тот момент находившийся за границей, рассказал «Медузе» об убийстве общих знакомых фигурантов дела «Сети» — Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Он признался в убийстве Дорофеева и заявил, что другой фигурант дела «Сети» Максим Иванкин убил Левченко. По словам Полтавца, они действовали по приказу еще одного фигуранта дела — Дмитрия Пчелинцева.

Вскоре после заявления Полтавца было возбуждено уголовное дело об убийстве Левченко, а ее останки найдены под Рязанью. До этого в течение трех лет девушку считали пропавшей без вести. Останки Дорофеева нашли в 2017-м, а идентифицировали в 2019-м.

В октябре 2021-го Иванкин, осужденный на 13 лет по делу "Сети", стал первым обвиняемым по делу об убийстве Дорофеева и Левченко. Сам он заявил, что написал явку с повинной под пытками. Позже Иванкин отказался от признательных показаний.

В декабре 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Полтавца по подозрению в убийстве двух человек. В апреле 2022 года источник ТАСС заявил, что Полтавцу, как и Иванкину, предъявлено обвинение в двойном убийстве.

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