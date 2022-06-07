Фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина этапировали в Москву и арестовали по делу об убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца по делу об убийстве Максима Иванкина, ранее осужденного по делу «Сети». Об этом пишет издание «Вот Так» со ссылкой на пресс-службу суда и жену Иванкина Анну Шалункину.
Иванкин был этапирован в Москву из колонии в Пензе, где отбывал наказание по делу "Сети". В суде заявили, что он проходит обвиняемым по делу об убийстве двух и более человек, совершенном по предварительному сговору «в связи с выполнением убитым служебной деятельности или общественного долга».
По словам Шалункиной, следователь объяснил необходимость заключения под стражу тем, что в колонии Иванкин мог получить обычные или облегченные условия содержания с правом переписки и телефонных разговоров, благодаря чему смог бы угрожать свидетелям по делу, в частности, корреспонденту «Медузы» Кристине Сафоновой и бывшему журналисту издания Максиму Солопову.
При этом Шалункина добавила, что облегченные условия в колонии Иванкину бы не предоставили из-за отрицательных характеристик и профучета по терроризму. Сейчас он находится в московском СИЗО-5 «Водник», добавила она.
Иванкина обвиняют в убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева — знакомых фигурантов дела «Сети», о гибели которых «Медуза» выпустила серию материалов в 2020 году. Их авторы Кристина Сафонова и Максим Солопов получили статус свидетелей по делу об убийстве Левченко и Дорофеева.
В феврале и марте 2020 года один из фигурантов дела «Сети» Алексей Полтавец, на тот момент находившийся за границей, рассказал «Медузе» об убийстве общих знакомых фигурантов дела «Сети» — Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Он признался в убийстве Дорофеева и заявил, что другой фигурант дела «Сети» Максим Иванкин убил Левченко. По словам Полтавца, они действовали по приказу еще одного фигуранта дела — Дмитрия Пчелинцева.
Вскоре после заявления Полтавца было возбуждено уголовное дело об убийстве Левченко, а ее останки найдены под Рязанью. До этого в течение трех лет девушку считали пропавшей без вести. Останки Дорофеева нашли в 2017-м, а идентифицировали в 2019-м.
В октябре 2021-го Иванкин, осужденный на 13 лет по делу "Сети", стал первым обвиняемым по делу об убийстве Дорофеева и Левченко. Сам он заявил, что написал явку с повинной под пытками. Позже Иванкин отказался от признательных показаний.
В декабре 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Полтавца по подозрению в убийстве двух человек. В апреле 2022 года источник ТАСС заявил, что Полтавцу, как и Иванкину, предъявлено обвинение в двойном убийстве.