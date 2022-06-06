В Курской области обстреляли приграничный поселок

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Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области подвергся минометному обстрелу утром 6 июня, сообщил глава региона Роман Старовойт.

В своем телеграм-канале он опубликовал фотографии последствий удара.

По данным губернатора, в результате обстрела повреждены мост, двухэтажный жилой дом с хозяйственными постройками и сахарный завод. Также сгорел один автомобиль.

Пострадавших среди местных жителей нет.

В Курской области, как и ряде других граничащих с Украиной регионов, с 11 апреля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Власти региона неоднократно сообщали об обстрелах с местных населенных пунктов с украинской стороны. Ранее 18 мая при обстреле сахарного завода в поселке Теткино погиб водитель фуры.

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