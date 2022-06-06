Politico: США не собираются отменять санкции против России в обмен на снятие блокады Черного моря для экспорта зерна

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США не станут снимать санкции с России в обмен на снятие препятствий для свободного вывоза украинского зерна. Об этом заявил источник американского издания Politico во властных кругах США. Он назвал позицию Москвы «дипломатией вымогательства».

По словам собеседника Politico, предложения России относительно экспорта зерна трудно считать «добросовестными», так как российские войска «активно и преднамеренно уничтожают продукты питания в Украине и усугубляют ситуацию с глобальной продовольственной безопасностью».

Позицию правительства США по этому вопросу разделяют также в Капитолии. Сенатор-республиканец Джим Риш, член Комитета по международным отношениям, назвал требование Москвы об ослаблении санкций в обмен на снятие блокады Черного моря равносильным «шантажу».

Источник в ООН, которая сейчас ведет переговоры с Россией о деблокаде Черного моря для экспорта зерна из Украины, заявил Politico, что требование Москвы о снятии санкций «усложняет» и без того «хрупкий» переговорный процесс.

Президент России Владимир Путин говорил о том, что Россия готова помочь с преодолением глобального продовольственного кризиса, вызванного ее вторжением в Украину, если Запад снимет введенные после этого вторжения санкции. Такое условие Путин озвучил, в частности, в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги в конце мая.

В начале июня Путин заявил, что «проблемы с вывозом зерна из Украины не существует», так как его можно вывозить через сопредельные страны ЕС, через захваченные Россией украинские порты, через Беларусь (но для этого надо, по словам Путина, снять с Минска санкции) или оставшиеся под контролем Киева порты (но для этого их надо разминировать, заявил Путин).

Президент России пообещал не использовать разминирование украинских портов для атак на них.

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