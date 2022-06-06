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Совет директоров «Яндекса» выступил с заявлением по поводу внесения основателя компании Аркадия Воложа в санкционные списки Евросоюза.

В компании назвали решение ЕС «совершенно несправедливым и основанным на неточном представлении об Аркадии и том, что такое „Яндекс“».

Вместо того, чтобы вводить санкции, Аркадия следовало бы похвалить за строительство с нуля одной из самых независимых, современных и прогрессивных компаний в России и одной из самых инновационных компаний в Европе. Настоящий пионер в области поисковых систем, карт, сервисов поездок, навигации и беспилотных автомобилей — и это только малая часть тех сфер, в которых «Яндекс» преуспевает.

Волож намерен оспорить решение ЕС о включении его в санкционный список, говорится в сообщении компании.

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Евросоюз ввел санкции против Аркадия Воложа 3 июня. В тот же день он покинул все руководящие должности в компании и вышел из состава совета ее директоров. Также он отказался от участия в голосовании акциями компании, которые находятся в его семейном трасте.

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