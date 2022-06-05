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Консервативная партия Великобритании может провести голосование о недоверии премьер-министру и лидеру партии Борису Джонсону в среду, 8 июня, пишет Reuters со ссылкой на The Sunday Times.

Источники газеты считают, что необходимые 54 письма членов парламента с требованием провести голосование или уже собраны, или будут собраны в ближайшее время. Дата голосования предварительно назначена руководством парламентской группы, объединяющей не состоящих в правительстве консерваторов.

Поводом для отставки Джонсона его критики называют праздничные мероприятия, которые устраивали члены правительства (и он в том числе) в разгар жестких локдаунов и ограничений.

Джонсон отказывается уходить в отставку, говоря, что стоящие перед правительством вызовы слишком серьезны, пишет Reuters. По мнению собеседников «Би-би-си», его противники вряд ли наберут необходимые 180 голосов для его отстранения в случае голосования на следующей неделе.

Голосование о недоверии проходит среди членов Палаты общин от Консервативной партии. Решение принимается простым большинством. В случае вынесения вотума недоверия Джонсон останется премьер-министром до момента избрания нового лидера партии. В случае победы голосование нельзя будет повторить ближайший год.

Власти Украины называют Великобританию под руководством Бориса Джонсона одним из лидеров по финансовой и военной помощи. Джонсон одним из первых среди западных лидеров приехал в Киев после отступления российских войск с севера Украины.

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