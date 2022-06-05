Минобороны Великобритании сообщило о контрнаступлении ВСУ в Северодонецке

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Минобороны Великобритании в ежедневной сводке о войне в Украине сообщило о контрнаступлении украинских военных в Северодонецке, за который продолжаются бои в последние недели.

По мнению британской военной разведки, контрнаступление ВСУ, «вероятно, сбавило темп наступления российских сил, достигнутый ранее путем концентрации боевых частей и огневых средств».

В сводке также отмечается, что Россия использует в боях за Северодонецк плохо обученных и оснащенных резервистов из сил самопровозглашенной ЛНР — вероятно, чтобы снизить потери среди российских военных. Похожую тактику, как утверждают британские военные, РФ использовала и в Сирии.

Вечером 4 июня глава администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские войска контролируют около половины Северодонецка. Власти города заявляли, что украинские военные пытаются вернуть его под свой контроль. При этом в Минобороны РФ утверждали, что подразделения ВСУ «понесли критические потери» и отступают из города.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Северодонецк стал административным центром Луганской области Украины после того, как Луганск в 2014 году стал контролироваться самопровозглашенной ЛНР. Город — часть агломерации, северную часть которую в ходе войны захватили пророссийские силы. Соседний Лисичанск, расположенный на другом берегу реки Северский Донец, контролируют украинские войска.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь