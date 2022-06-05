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Китайский космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами состыковался с орбитальной станцией

Источник: «Синьхуа»

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту 5 июня успешно состыковался с базовым модулем орбитальной станции «Тяньгун». Об этом сообщает «Синьхуа».

Это третий экипаж в истории китайской орбитальной станции. Тайконавты Чэнь Дун, Цай Цзючжэ и Лю Ян (первая китаянка, совершившая полет в космос) пробудут на станции шесть месяцев и должны будут завершить ее строительство, присоединив к ней два модуля, которые будут запущены в космос в июле и в октябре.

Видео запуска корабля «Шэньчжоу-14»
Тайконавты на борту корабля «Шэньчжоу-14»

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