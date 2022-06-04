Власти Брянской области заявили об обстреле с украинской стороны

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что с украинской стороны обстреляно село Случевск Погарского района.

«В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

После начала российского вторжения в Украину власти приграничных российских регионов, включая Брянскую область, регулярно сообщают об обстрелах с украинской территории. В Брянской и Курской областях с 11 апреля объявлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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