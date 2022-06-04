В «новой администрации» Херсонской области заявили, что проведение референдума на повестке дня не стоит

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В Херсонской области пока не планируется проводить референдум, заявил РИА Новости Кирилл Стремоусов, которого российские государственные СМИ называют заместителем главы новой «военно-гражданской администрации» региона, оккупированного войсками РФ.

В данный момент, по его словам, первоочередная задача — вернуть регион к нормальной мирной жизни. «Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона. О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня», — сказал Стремоусов.

О референдуме, добавил он, можно будет говорить после возвращения области к нормальной мирной жизни.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Власти Украины, разведки западных стран, источники СМИ, в том числе «Медузы», неоднократно заявляли, что на занятых российскими войсками территориях Украины планируется организовать референдумы о создании «народных республик» с дальнейшей перспективой вхождения в состав РФ. О стремлении присоединиться к России заявляли и представители «новых администраций» Запорожской и Херсонской областей. Власти России, в свою очередь, заявляют, что «судьбу этих регионов должны определить сами жители».

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