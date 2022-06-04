Минобороны РФ заявило о сбитом самолете ВСУ и уничтоженном «пункте наемников» в Одесской области. Власти Одессы говорят об ударе по сельхозпредприятию

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Министерство обороны РФ в утреннем брифинге 4 июня заявило, что в районе Одессы средствами ПВО был сбит военно-транспортный самолет ВСУ, «доставлявший вооружение и боеприпасы». Также в сводке Минобороны сказано, что в Одесской области в районе Дачное «в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников».

В свою очередь спикер Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук сообщил, что российская крылатая ракета попала в сельскохозяйственное предприятие на территории региона, пострадали два человека.

Заявление о сбитом военно-транспортном самолете украинская сторона никак не прокомментировала.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

И украинская, и российская стороны не публикуют в регулярном режиме данные о потерях своих войск, но ежедневно сообщают данные о потерях живой силы и вооружений противника.

Минобороны РФ заявляет, что целями ударов по территории Украины являются объекты военной инфраструктуры, представители украинских властей, в свою очередь, сообщают, что обстрелам подвергаются гражданские здания.

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