Продюсера «ТВК Красноярск» оштрафовали на 40 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Потому что он процитировал статью Шуры Буртина, вышедшую на «Медузе»

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Железнодорожный районный суд Красноярска оштрафовал на 40 тысяч рублей генпродюсера телеканала «ТВК Красноярск» Вадима Вострова за «дискредитацию» армии. Об этом сообщает .

Поводом для протокола в отношении Вострова стала цитата из материала журналиста Шуры Буртина о россиянах, которые поддерживают войну, вышедшего на «Медузе».

Востров подчеркивал, что «от себя не добавил ни слова» в посте с цитатой, который вызвал претензии полиции.

Статья Шуры Буртина была опубликована на «Медузе» 24 апреля. Чтобы ее написать, Буртин вместе с подругой-социологом несколько недель спрашивал у случайных жителей Москвы, что они чувствуют по поводу войны в Украине, и пытался понять, почему россияне поддерживают «спецоперацию».

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