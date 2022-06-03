Продюсера «ТВК Красноярск» оштрафовали на 40 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Потому что он процитировал статью Шуры Буртина, вышедшую на «Медузе»
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Железнодорожный районный суд Красноярска оштрафовал на 40 тысяч рублей генпродюсера телеканала «ТВК Красноярск» Вадима Вострова за «дискредитацию» армии. Об этом сообщает «Медиазона».
Поводом для протокола в отношении Вострова стала цитата из материала журналиста Шуры Буртина о россиянах, которые поддерживают войну, вышедшего на «Медузе».
Востров подчеркивал, что «от себя не добавил ни слова» в посте с цитатой, который вызвал претензии полиции.
Статья Шуры Буртина была опубликована на «Медузе» 24 апреля. Чтобы ее написать, Буртин вместе с подругой-социологом несколько недель спрашивал у случайных жителей Москвы, что они чувствуют по поводу войны в Украине, и пытался понять, почему россияне поддерживают «спецоперацию».