Гостиничная сеть Marriott объявила об уходе с российского рынка

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Международная гостиничная сеть Marriott International приостанавливает работу в России.

Как говорится в заявлении компании, новые санкции, введенные США, Великобританией и ЕС в отношении России, делают невозможным продолжение какой-либо деятельности в стране.

В начале марта Marriott уже объявляла, что из-за войны в Украине закрывает корпоративный офис в Москве и приостанавливает инвестиции и открытие новых отелей в России. При этом в компании отметили, что по-прежнему сосредоточены на заботе о своих сотрудниках в России.

По данным Йельской школы менеджмента, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили около 1000 иностранных компаний.

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