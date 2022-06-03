Елизавета II пропустит торжественную службу в честь 70-летия своего правления из-за «дискомфорта» в первый день празднований

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Королева Великобритании Елизавета II пропустит 3 июня торжественную службу в соборе святого Павла в честь 70-летия своего правления из-за «некоторого дискомфорта», который она почувствовала в ходе торжеств 2 июня. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

96-летняя королева приняла решение «с большой неохотой», заявили во дворце. Мероприятия первого дня — военный и воздушный парады — ей очень понравились, сказано в сообщении.

По мнению журналиста «Би-би-си» Шона Кафлана, освещающего королевскую семью, участие в торжественной службе было для королевы как для религиозного человека важнее, чем в других мероприятиях.

Елизавета II на церемонии зажигания символического сигнального огня в рамках празднования Платинового юбилея, 2 июня 2022 года

2-5 июня в Великобритании празднуют так называемый Платиновый юбилей королевы Елизаветы II. Она монарх с самым продолжительным правлением в британской истории.

Весной 2022 года королева Елизавета II пропустила несколько публичных мероприятий из-за «эпизодических проблем с мобильностью». В феврале она переболела ковидом.

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