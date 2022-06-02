В Москве пришли с обысками к журналистам и активистам по делу о «фейках» про российскую армию

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В Москве в домах у нескольких активистов и журналистов прошли обыски в рамках расследования про российские вооруженные силы. Об этом со ссылкой на адвокатов сообщает .

Утром 2 июня силовики пришли с обысками в студенческое общежитие МГУ, где живет корреспондент «Соты» Глеб Якутов. Самого журналиста задержали накануне и оставили на ночь в ОВД «Академический». Ему вменили мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

Обыски прошли у гражданских активистов Даниила Давыденко и Юлиаславы Королевич, а также дома у родителей автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. После обыска активистов, мать и отчима Иванова отвезли в Следственный комитет РФ на допрос.

Самого Иванова доставили на допрос в СК из спецприемника, где он отбывал 25 суток административного ареста по статье о повторном нарушении порядка проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Этот арест — второй подряд для активиста. Поводом для него стал пост о войне в Украине, который Иванов репостнул из телеграм-канала Алексея Навального 4 марта. Иванова должны были отпустить сегодня вечером, отмечает "ОВД-Инфо".

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