Участники ПМЭФ попросили организаторов скрыть информацию о месте их работы из-за опасений на фоне санкций

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Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попросили организаторов из фонда «Росконгресс» не указывать на их бейджах место работы. Об этом сообщил представитель «Росконгресса» в ответ на запрос РБК.

Пять сотрудников компаний, участвующих или рассматривающих участие в форуме, рассказали изданию о разных вариантах сокращения информации. Трое из них заявили, что обсуждалась возможность не указывать никакой информации на бейджах участников.

В «Росконгрессе» это опровергли, заявив, что бейдж обязателен для всех участников и выпустить его без фотографии и имени владельца «технически невозможно».

Топ-менеджер крупной компании продовольственного сектора пояснил в беседе с РБК, что крупные российские компании интересуются возможностью не указывать информацию на бейдже, поскольку опасаются западных санкций за участие в форуме.

Еще три источника РБК сообщили, что гости форума могут не указывать своих спикеров или название компании в официальных и публичных списках участников. Как пишет издание, список участников ПМЭФ 2022 года, в том числе иностранных, не опубликован.

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Меры предосторожности на петербургском форуме, который с 2006 года проходит под патронатом президента РФ Владимира Путина, усиливаются в условиях роста санкционных рисков для российских бизнесменов, топ-менеджеров и чиновников, отмечает РБК.

В марте на фоне вторжения России в Украину Евросоюз ввел санкции против 14 российских предпринимателей. Меры против восьми из них объяснили тем, что в день начала войны, 24 февраля, они участвовали во встрече с Путиным.

Для защиты от возможных санкций правительство разрешило российским компаниям не раскрывать свою отчетность и информацию о выпуске ценных бумаг.

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